На Roland Garros украинка Калинина обыграла бывшую первую ракетку мира. Козлова свой матч проиграла

Калинина, которая попала в основную сетку Roland Garros через квалификационные игры, одержала победу в двух сетах: 6:2, 6:4.

Украинка в рейтинге WTA занимает 139-е место, Кербер, которая ранее была первой ракеткой мира, – 27-е.

Во втором круге Калинина сыграет против Даниэль Коллинс из США (50-я ракетка мира).

Еще одна украинка, Катерина Козлова (159-я в рейтинге WTA), свой матч первого круга проиграла сегодня Айле Томлянович из Австралии (76-я ракетка мира): 2:6, 4:6.

Контекст:

В 2021 году Открытый чемпионат Франции по теннису на грунтовых кортах проходит с 30 мая по 12 июня. Это один из четырех турниров серии Grand Slam.

В одиночном разряде женской части Roland Garros играют, кроме Калининой и Козловой, украинки Катарина Завацкая, Марта Костюк и Элина Свитолина.

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