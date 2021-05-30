 

В Севастополе представили проект беспилотного аэротакси

30.05.2021, 17:44, Новости дня
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Проект российского беспилотного аэротакси, которое сможет разгоняться до 200 км/ч, представили на выставке «Интеллект машин и механизмов» в Севастополе.

Разработчиками проекта выступили ООО «Проблемная лаборатория «Турбомашины» и НИЛ «Динамика полета и управление беспилотных авиационных систем», передает РИА «Новости». 

«Новые принципы аэродинамики, которые позволяют построить такую примерно форму: несущий фюзеляж, интересная достаточно силовая установка. Такой формы, только в 4 раза больше, могут быть прообразом аэротакси», – рассказал представитель разработчика на стенде проекта, где представлен макет новой машины.

Согласно проекту, аэротакси сможет разгоняться до 200 км/ч. Его взлетная масса – 840 килограммов, полезная нагрузка – до 200 килограммов, дальность полета – до 200 километров. Разработчики рассчитывают, что по транспортной производительности и стоимости летного часа российский беспилотник должен вдвое превосходить американский легкий коммерческий вертолет Robinson 44.

Отмечается, что в настоящее время разработка проходит испытания, по итогам которых планируется создать полноценный прототип.

«Мы собираемся сделать аэротакси не за 2 млн долларов, а за 2 млн рублей», – добавил представитель разработчика во время презентации.

Ранее в РФ утвердили комплекс мероприятий по тестированию и вводу в эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) без присутствия инженера-испытателя в салоне. 



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