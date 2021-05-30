 

“Заряжало позитивом с раннего детства”. Ризатдинова призналась, что Крым является ее местом силы

30.05.2021, 16:26, Новости дня
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Она сообщила, что свои воспоминания описала в книге “Мой роман со спортом”.

“У каждого человека есть свое место силы. Мое – Крым с его искрящимся морем, могуществом гор, стройностью пирамидальных кипарисов, плодоносящими виноградниками, запахом можжевельника и, конечно же, солнцем. Оно заряжало позитивом с раннего детства. Мне всегда казалось, что крымчане – улыбчивые, счастливые люди, потому что живут в райском уголке земли, где много солнечных дней и всегда тепло. Наверное, место, где мы появляемся на свет, тоже определяет нашу судьбу, как и люди”, – написала Ризатдинова.

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Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

“Крым – это прекрасно. И это не “маленькая” родина. Жаль, что пока недоступна”, – отметила в комментариях reznichenko1519.

Контекст:

Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. О своей спортивной карьере Ризатдинова рассказала в книге “Мой роман со спортом”.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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