В масках, но без дистанции. Во Франции провели экспериментальный концерт

Концерт провели, чтобы увидеть, насколько Франция готова к ослаблению карантина на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом. Зрители должны были носить маски и предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, но им не нужно было соблюдать социальную дистанцию.

На концерт пришло 5 тыс. человек в возрасте от 18 до 49 лет без каких-либо факторов риска для здоровья. Еще 2,5 тыс. участников эксперимента остались дома в качестве контрольной группы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Франция занимает четвертое место в мире по числу случаев коронавируса. В стране COVID-19 подтвердили у 5,7 млн человек, умерло 109,5 тыс. пациентов.

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