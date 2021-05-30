 

ЕС предложил Байдену объединиться в противодействии России – Bloomberg

30.05.2021, 16:26, Новости дня
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Об этом, ссылаясь на текст документа, написало агентство Bloomberg 29 мая.

“Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и вредоносную деятельность”, – цитирует агентство документ.

По данным Bloomberg, в проекте заявления также идет речь о планах “тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей” в контексте отношений с Китаем.

Общие ценности и интересы США и ЕС помогут справиться с “беспрецедентными глобальными вызовами”, сказано в документе.

Контекст:

Саммит ЕС – США запланирован на 15 июня. Ожидается, что Байден примет в нем участие.

На следующий день – 16 июня – глава Белого дома намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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