ЕС предложил Байдену объединиться в противодействии России – Bloomberg
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Об этом, ссылаясь на текст документа, написало агентство Bloomberg 29 мая.
“Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и вредоносную деятельность”, – цитирует агентство документ.
По данным Bloomberg, в проекте заявления также идет речь о планах “тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей” в контексте отношений с Китаем.
Общие ценности и интересы США и ЕС помогут справиться с “беспрецедентными глобальными вызовами”, сказано в документе.
Контекст:
Саммит ЕС – США запланирован на 15 июня. Ожидается, что Байден примет в нем участие.
На следующий день – 16 июня – глава Белого дома намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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