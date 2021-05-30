ЕС предложил Байдену объединиться в противодействии России – Bloomberg

Об этом, ссылаясь на текст документа, написало агентство Bloomberg 29 мая.

“Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и вредоносную деятельность”, – цитирует агентство документ.

По данным Bloomberg, в проекте заявления также идет речь о планах “тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей” в контексте отношений с Китаем.

Общие ценности и интересы США и ЕС помогут справиться с “беспрецедентными глобальными вызовами”, сказано в документе.

Контекст:

Саммит ЕС – США запланирован на 15 июня. Ожидается, что Байден примет в нем участие.

На следующий день – 16 июня – глава Белого дома намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—