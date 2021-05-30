 

“Будь дерзкой, странной, доброй и трепетной”. Внучке Ротару исполнилось 20 лет

30.05.2021, 14:32, Новости дня
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Она опубликовала видео с дочерью и призналась ей в любви.

“Ты научилась учиться, так познавай новые умения и навыки. Совершенствуй себя! Помогай людям и делай наш мир лучше! Это ключ, который откроет дверь к возможностям будущего. Будь идейно преданной и эмоционально вовлеченной в свое процветание. Думай и представляй только то, что благодатно и целительно наполняет твою душу счастьем и радостью! Будь дерзкой, странной, доброй и трепетной!” – написала Евдокименко.

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Публикация от Svetlana Evdokimenko (@svetika)

Ротару под постом также поздравила внучку.

“С днем рождения Сонечки”, – написала певица.

На своей странице в Instagram Ротару посвятила внучке публикацию, в которой написала, что гордится Софией.

“Будь здорова, счастлива и успешна! Люблю и горжусь тобой!” – отметила певица.

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Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Контекст:

София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий (1994).

София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design. Внучка Ротару состоит в отношениях с проживающим в США украинским IT-предпринимателем Денисом Жадановым.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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