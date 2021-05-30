Перегревание индийского океана ведет к усилениям циклонов
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Климатический кризис на Земле несет еще одну серьезную проблему. Воды Индийского океана нагреваются выше нормы, говорят климатологи. Это ведет к усилению циклонов.
Например, циклон Тауктае обычно оставался в регионе Аравийского моря, но сейчас он усилился, распространился на большую площадь и привел даже к масштабным разрушениям.
Также ученые напомнили о формировании циклона Яас, который превратился в настоящую проблему примерно для миллиона человек, попавших в его зону и вынужденных покинуть свои дома. Все эти изменения стали следствием изменения климата на нашей планете, уточняют специалисты. Побережье Индии всегда было достаточно нестабильным, однако сейчас степень опасности природных катаклизмов значительно увеличивается.
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