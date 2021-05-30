 

Джонсон тайно обвенчался с Кэрри Симондс

30.05.2021, 11:40, Новости дня
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По информаци СМИ, церемония прошла утром 29 мая в кругу семьи и близких друзей. На свадьбе 56-летнего Джонсона и 33-летней Симондс присутствовал их годовалый сын Уилфред, отметило Mail On Sunday.

По информации журналистов, Джонсон с супругой впервые в качестве мужа и жены появятся на саммите G7 в июне. Медового месяца, по всей вероятности, у пары не будет, так как премьер-министр на следующей неделе должен появиться на работе.

Джонсон стал вторым премьер-министром в истории страны, который женился, будучи главой правительства Великобритании. В 1822 году вступил в брак Роберт Дженкинсон.

Контекст:

Джонсон и Кэрри обручились в конце 2019 года. 29 апреля 2020 года у пары родился сын.

Симондс – бывший начальник отдела коммуникаций Консервативной партии, членом которой является Джонсон. ВВС отмечало, что их романтическая связь началась в начале 2019 года.

Осенью 2018 года Джонсон развелся со второй женой Мариной Уиллер после 25 лет брака. По данным The Sun, Уиллер уличила мужа в измене. У Джонсона и Уиллер четверо детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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