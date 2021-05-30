На Урале два человека пострадали в результате крушения мотопараплана

Возле города Первоуральск в Свердловской области произошло крушение мотопараплана, два человека пострадали, сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД РФ по региону Валерий Горелых.

«В минувшую субботу, 29 мая, в 50 километрах от Первоуральска и в двух километрах от населенного пункта Нижнее Село произошло крушение мотопараплана. В результате падения летательного аппарата пострадали два человека. Сотрудники полиции их личности уже установили», – рассказал он РИА «Новости».

По его словам, летательное устройство названия не имеет, но двигатель и рама пронумерованы.

«По предварительным данным, пилот мотопараплана, выполняя полет, задел крылом дерево, в результате чего транспортное средство упало. Выезжавшие на место авиакатастрофы сотрудники полиции установили, что одним из пострадавших является ранее судимый за незаконный оборот оружия житель Екатеринбурга, житель Лопаков 1979 года рождения. Он госпитализирован с диагнозом перелом основания черепа, в настоящее время врачи борются за его жизнь, он находится в состоянии комы», – рассказал Горелых.

Также он, что второй пострадавший самостоятельно покинул место событий, но позже обратился в больницу за помощью, он отделался ушибами. После осмотра врачами мужчина покинул медицинское учреждение. Его разыскивают, чтобы опросить и установить более подробные и точные обстоятельства крушения. Горелых уточнил, что это житель Среднеуральска, житель Сафияров 1992 года рождения.

«В районе падения летательного аппарата соответствующими ведомствами разрешения на полеты никому не выдавали. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Первоуральска примут обоснованное процессуальное решение», – добавил руководитель пресс-службы. Мотопараплан изъят для проведения с ним необходимых работ.

Ранее сообщалось, что житель РФ умер в Непале из-за падения параплана, которым он управлял.