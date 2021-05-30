В Британии задумались о создании отряда охотников за НЛО

Великобритания готова создать отряд охотников за неопознанными летающими объектами, пишет газета The Telegraph со ссылкой на свои источники в министерстве обороны страны.

Такое решение, как указывает издание, было принято после сообщений о подготовке доклада Пентагона о попадании в Сеть видео, на котором запечатлено преследование истребителями США «летающих тарелок», информирует «Московский комсомолец».

По данным Telegraph, отряд в Британии готовы собрать уже в следующем месяце. Однако, они просят американских коллег предоставить убедительные доказательства существования НЛО.

Ранее экс-пилот ВМС США Райан Грейвз рассказал, что в 2014 году его эскадрон впервые зафиксировал НЛО над восточным побережьем США. В 2015 году у побережья штата Флорида эскадрон бывшего пилота наблюдал еще один из подобных объектов Объект летел против ветра, скорость которого превышала 60 метров в секунду. Пилот не исключил, что наблюдаемый объект может иметь отношение к технологиям РФ или КНР.