 

Боевики шесть раз нарушили перемирие на Донбассе, обстреляли инфраструктуру населенного пункта – штаб ООС

30.05.2021, 7:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook 30 мая. 

Боевики обстреливали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Новозвановка, Новгородское, Майорск и Причепиловка из минометов, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. 

“Кроме этого, противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта ШУМЫ с противотанкового ракетного комплекса. Гражданские лица не пострадали. Боевых потерь среди наших защитников нет”, – говорится в сводке. 

Украина сообщила ОБСЕ о нарушениях боевиков. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, из них в боевой обстановке – 34 человека, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года. В ОБСЕ 27 мая заявляли о 38 погибших украинских военнослужащих.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.01 / Трамп: Импичмент – продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики

11.01 / Рахманин о провалах в гособоронзаказе Украины: Деньги неэффективно тратятся, банально транжирятся или просто не используются

03.12 / “Полны молока”, “Так быстро растут”. Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере

08.03 / NZZ – пока Запад «думает лишь о себе», Россия, Китай и Индия прививают весь мир

15.02 / В компании Huawei создали платформу 5G для выращивания свиней

29.01 / Euronews – строительство «Северного потока — 2» подходит к концу вопреки санкциям и давлению

11.03 / Львовский горсовет призвал запретить ОПЗЖ и Партию Шария

07.12 / Лопес в халате с пучком на голове поделилась семейным снимком

11.07 / Диетолог объяснила, при каких условиях кола и чипсы не навредят здоровью

24.12 / Геополитический прогноз на 2021 год — мир ожидают мрачные перспективы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика