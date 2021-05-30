Боевики шесть раз нарушили перемирие на Донбассе, обстреляли инфраструктуру населенного пункта – штаб ООС

Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook 30 мая.

Боевики обстреливали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Новозвановка, Новгородское, Майорск и Причепиловка из минометов, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов.

“Кроме этого, противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта ШУМЫ с противотанкового ракетного комплекса. Гражданские лица не пострадали. Боевых потерь среди наших защитников нет”, – говорится в сводке.

Украина сообщила ОБСЕ о нарушениях боевиков.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, из них в боевой обстановке – 34 человека, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года. В ОБСЕ 27 мая заявляли о 38 погибших украинских военнослужащих.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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