Председатель Европарламента призвал ужесточить санкции против России

Отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными», сообщил председатель Европарламента Дэвид Сассоли.

Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Funke.

Напомним, Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, который пройдет за день до встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. ЕС предлагает США объявить, что они «едины в принципиальном подходе к России» и «решительно ответят на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий».