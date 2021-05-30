 

Председатель Европарламента призвал ужесточить санкции против России

30.05.2021, 7:42, Новости дня
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Отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными», сообщил председатель Европарламента Дэвид Сассоли.

Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Funke.

Напомним, Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, который пройдет за день до встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. ЕС предлагает США объявить, что они «едины в принципиальном подходе к России» и «решительно ответят на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий». 



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