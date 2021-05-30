 

BFM TV – британского наркодилера выдала любовь к сыру

30.05.2021, 2:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Поделившись фотографией любимого сыра с плесенью в зашифрованном мессенджере, член крупной сети по обороту наркотиков помог полицейским себя поймать, рассказывает BFM TV. Благодаря снимку руки преступника специалисты смогли снять отпечатки пальцев и арестовать «гурмана», который теперь проведёт за решёткой 13,5 лет.

Наш совет сегодня утром: если вы наркодилер, обращайте внимание, чем делитесь в соцсетях, даже если речь идёт о зашифрованных сообщениях или, казалось бы, обычной фотографии. Объясняю.

Принадлежа к обширной сети наркодилеров, Карл Стюарт также обожает сыр. Ему повезло: он нашёл свой любимый сыр в супермаркете. Сильно обрадованный такой находкой, он запостил такую фотографию, смотрите, в зашифрованном мессенджере, с помощью которого общался со своими подельниками.

На этом фото, казалось бы, ничего не видно: кусок сыра с плесенью — мы воспользуемся возможностью сказать ему, что лучший сыр французский. Едва можно разглядеть ряд супермаркета, мужчину не видно и ещё в меньшей степени нельзя идентифицировать, потому что мы видим только его пальцы и ладонь.

Но это если не знать об упорности британских следователей. На самом деле они уже долгие месяцы разыскивали этого человека, взломали мессенджер и с помощью этой фотографии смогли снять отпечатки пальцев — работает даже с немного нечётким фото. Их проанализировали и «произошло совпадение», как заявил бы Доминик Ризе (ведущий рубрики «Происшествия» на BFM TV. — ИноТВ). Так что Карл Стюарт был арестован и, как подводит итог полиция Ливерпуля, «Карл Стюарт был замешан в крупном обороте наркотиков, но он был арестован из-за своей любви к сыру». Его осудили за любовь, которая дорого ему стоила: на прошлой неделе его приговорили к 13 с половиной годам лишения свободы.  

Дата выхода в эфир 28 мая 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.02 / Верещук: В Украине заминировано 17 тыс. км². Это как вся территория Черногории

06.07 / Иностранным фирмам запретили участвовать во внедрении ИИ в России

13.03 / В Госдуме оценили слова Кравчука про «развертывание конфликта» в Донбассе

22.04 / В Польше со следующей недели ослабляют локдаун

15.12 / Трамп не собирается признавать публично поражение на выборах – CNN

21.09 / Украинская делегация пыталась угостить россиян шоколадом

15.10 / Акты гражданского состояния предложили разрешить регистрировать в любых ЗАГС

19.03 / Решение ЦБ по ключевой ставке не повлияло на курс рубля

06.10 / ВОЗ назвала процент заразившихся коронавирусом жителей Земли

04.03 / В Капитолии отменили заседание из-за угрозы нападения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика