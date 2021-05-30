В Ливии во время парада разбился истребитель, есть погибший

По данным телеканала, на параде, приуроченном к седьмой годовщине войны между двумя ливийскими администрациями, “в условиях строгих мер безопасности” присутствовал и сам Хафтар.

Пилот самолета погиб, отмечает Al Jazeera.

Разбился истребитель МиГ-21, пишет ТАСС.

Источник российского агентства среди военных Хафтара рассказал, что крушение произошло, по предварительной версии, по технической причине. Погибший пилот – бригадный генерал Джамаль бен Амер – якобы “ценой своей жизни спас участвовавших в параде солдат”.

Контекст:

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Международно признанное правительство национального единства контролирует Триполи, ему противостоит “тобрукское правительство”, вооруженными силами которого командует генерал Хафтар.

МиГ-21 – разработанный в 1950-е годы советский легкий истребитель.

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