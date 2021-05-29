 

Американские генетики сумели улучшить урожаи капусты

29.05.2021, 23:10, Новости дня
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Генетические исследования по улучшению качества капусты и получения намного больших урожаев этой сельскохозяйственно культуры проводят ученые из Йоркского университета. На этом пути у исследователей уже заметны значительные успехи.

По словам специалистов, при помощи генетики сегодня уже можно создавать наиболее адаптированные сорта капусты к разным климатическим условиям. В результате можно увеличить общую урожайность данной культуры, что в значительной мере решить и продовольственную проблему, которая уже начала появляться на глобальном уровне.

Главное достижение исследователей – это понимание эволюции геномов данной растительной культуры. Используя эти данные, ученые смогут в дальнейшем предлагать наиболее эффективные решения для сельского хозяйства.



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