 

Установлено, что корни современных жителей Восточной Азии уходят в историю на 19 тысяч лет

29.05.2021, 23:10, Новости дня
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Ранее исследования геномов современных жителей Восточной Азии позволяли утверждать, что предки нынешних поколений жили на территории современного Китая еще 40 тысяч лет назад. Однако последние исследования заставили несколько изменить официальную точку зрения.

Дело в том, что последний ледниковый период смешал все карты. На сегодня доказано, что прямые предки современных азиатов жили, как минимум, 19 тысяч лет назад.

Судя по всему, боле древние роды не оставили потомства, предполагают ученые. Затем их заменили более поздник группы людей. К сожалению, о происхождении нынешней популяции генетики сказать ничего не могут. Вероятно, об этом станет известно в процессе последующих исследований.



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