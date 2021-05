Канадский депутат помочился во время онлайн-заседания парламента. В апреле он предстал голым перед коллегами в Zoom

Позже парламентарий извинился за инцидент в Twitter. Амос объяснил, что камера оказалась включена и он не знал об этом. Политик признал, что ему стыдно за содеянное.

Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi

— William Amos (@WillAAmos) May 28, 2021

“Во время заседания, находясь у себя дома, я помочился в туалете, не осознавая, что веб-камера включена. Мне очень стыдно за свои действия. Это было случайно, и ничего не было видно, но это абсолютно неприемлемо. Я прошу прошения перед всеми, кого оскорбил мой поступок”, – написал Амос.

Он решил временно оставить пост секретаря парламента.

Контекст:

В апреле Амос во время рабочего звонка с коллегами по парламенту появился в Zoom полностью обнаженным. В таком виде он стоял между флагами Квебека и Канады, его интимные части были скрыты чем-то похожим на мобильный телефон.

Амос является представителем муниципалитета Понтиак в Квебеке. Он работал юристом по экологическим вопросам. Как уточнил CNN, впервые его избрали депутатом в 2015 году.

—