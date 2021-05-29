 

Госдепартамент США предусмотрел $255 млн военной помощи для Украины

29.05.2021, 18:12, Новости дня
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Деньги направят на укрепление способности Украины противостоять агрессии России.

“Финансирование ускорит реформы, преодоление коррупции, повысит прозрачность и подотчетность, в том числе за счет расширения инициатив электронного правительства”, – говорится в документе.

В Госдепе убеждены, что выделение денег будет способствовать институциональным реформам и “необходимому обучению для европейской интеграции”, а также улучшению бизнес-климата и торговых возможностей Украины.

Американские дипломаты отметили важность поддержки аграрного сектора и энергетики. Госдеп считает необходимым провести реформы украинской национальной нефтегазовой компании. В запросе не уточнили, какая именно компания имеется в виду.

Кроме этого, за эти деньги планируется поддержать деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, демократические и экономические реформы, гражданское общество, судебную реформу и процессы децентрализации.

Контекст:

Министерство обороны США в начале марта этого года одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие.

Сенаторы США представили в марте законопроект об усилении партнерства США и Украины в сфере безопасности. Проект закона разрешает предоставлять украинской армии помощь на сумму до $300 млн в год и еще каждый год $4 млн на обучение украинских офицеров. Комитет Сената США 21 апреля поддержал законопроект об усилении партнерства США и Украины в сфере безопасности.

В апреле этого года президент США Джо Байден запросил у конгресса $715 млрд на военные нужды. В проекте бюджета на 2022 финансовый год, который опубликовали на сайте Белого дома, говорилось, что такой “запрос отдает приоритет необходимости противодействовать угрозе Китая и сдерживанию дестабилизирующего поведения России”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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