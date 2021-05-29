Ляшко пообещал фракции “Слуга народа” уйти в отставку, если будет делать “неправильные вещи”

“Я выступал перед фракцией, когда они делали представление на должность… Я рассказывал о своем определенном видении медицинской сферы. Они спрашивали меня, готов ли я буду покинуть пост, если увидят, что я делаю неправильные вещи либо не достигаю определенных целей, о которых говорил”, – рассказал министр.

Ляшко ответил, что готов уйти отставку, но выразил уверенность, что выполнит то, о чем говорит.

“Для большинства коллектива я достаточно хороший пример того, что можно прийти в министерство главным специалистом, а потом стать министром”, – отметил глава Минздрава.

Контекст:

Верховная Рада проголосовала за увольнение Максима Степанова с должности министра здравоохранения 18 мая. Он занимал эту должность с 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку.

Основной причиной отставки Степанова глава правительства Денис Шмыгаль называл неудовлетворительные темпы вакцинации от COVID-19, а также ситуацию с поставками вакцин.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украину завезли около 3,5 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech. Последняя партия вакцины, которая поступила в Украину, – 500 тыс. доз китайского препарата CoronaVac.

С начала кампании по иммунизации от COVID-19 одну дозу вакцины получило более 1 млн человек, две дозы – 123 964. Всего сделано 1,13 млн прививок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

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