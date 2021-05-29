 

“Нужно готовиться к осени”. Иммунолог Лапий прогнозирует новую волну COVID-19 в Украине

29.05.2021, 18:12, Новости дня
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“Мы уже начинаем видеть определенную сезонность вируса. Скорее всего, вирус будет себя вести более активно осенью, в начале осени и в конце зимы, а летом мы будем иметь перерыв, как и прошлым летом мы имели меньшее количество случаев. Теперь нам нужно готовиться к осени. Потому что осенью мы можем ожидать роста количества случаев”, – сказал он.

Иммунолог подчеркнул, что передаче вируса способствуют контакты людей друг с другом.

“А контакты у нас в основном происходят в закрытых помещениях, когда образовательный процесс, когда люди возвращаются из отпусков в офисы”, – объяснил Лапий.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 29 мая 2021 года подтвердили почти 2,2 млн случаев COVID-19 (3096 – за последние сутки), более 2 млн человек выздоровело, 50 тыс. умерли.

7 мая тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина вышла из третьей волны эпидемии. Он отмечал, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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