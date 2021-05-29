 

Мясников рассказал о пользе фастфуда

29.05.2021, 17:40, Новости дня
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В РФ проблема ожирения стала своего рода «национальным бедствием», частично это связано с распространением «быстрой еды», однако фастфуд может быть полезным в умеренных количествах, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Врач в эфире телеканала «Россия 1» напомнил, что термин «быстрая еда» зародился в США, однако там уже законодательно запретили продавать фастфуд и газированные напитки рядом со школами, передает РИА «Новости».

При этом, по словам медика, некоторая подобная пища может быть полезной в умеренных количествах: к примеру, пицца с сыром, помидорами или морепродуктами. Более того, как отметил телеведущий, абсолютно полезной или вредной еды нет. По его мнению, даже гамбургер в определенной степени может приносить пользу.

«Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный! Здесь, как я вам уже говорил, под 500 калорий. Он убивает аппетит, он дает вам силы, и вы до ночи есть не захотите. Да, тут ничего особо полезного нет, но ты съел – у тебя бодрость, и ты готов», – добавил Мясников.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила газете ВЗГЛЯД, что если употреблять фастфуд не более двух раз в неделю в утреннее время, а в остальные приемы пищи добавлять больше овощей, фруктов и другие полезные продукты, то он минимально отразится на весе и здоровье человека в целом.



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