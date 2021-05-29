В Москве боец MMA избил мужчину на самокате

Боец смешанных единоборств Гарун Дибиров избил катавшегося на самокате мужчину за отказ уступить дорогу, пострадавший находится в больнице с переломом черепа.

Конфликт спортсмена и 25-летнего Георгия Афанасьева произошел в пятницу вечером на одной из улиц Москвы. Сообщается, что мужчина ехал на самокате и отказался уступить Дибирову дорогу, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как после нескольких ударов Георгий Афанасьев упал, а на помощь ему пришли очевидцы происшествия.

Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами. Ему диагностировали сотрясение головного мозга и перелом костей черепа, он находится в реанимации. Дибиров был задержан и доставлен в отделение полиции.

Гарун Дибиров, помимо выступлений в ММА, также является тренером по самообороне. Он является призером чемпионата РФ по кунг-фу саньда 2013 года, также побеждал на чемпионате Москвы по грепплингу и на ММА-турнире LEGION FIGHT 40.

Ранее боец ММА Алан Хадзиев умер после драки в ресторане в Моздоке, он получил удар ножом, пытаясь разнять дерущихся.