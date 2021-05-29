 

В Волынской области обнаружили криминального авторитета из санкционного списка СНБО

29.05.2021, 17:14, Новости дня
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Гражданин Грузии координировал преступную деятельность на территории Волынской области, утверждают в  управлении.

“[Мужчина] организовывал распределение средств и наполнение “преступной кассы”, поддерживал тесную связь с выходцами из Грузии, которые отбывают наказания в местах лишения свободы”, – отметили в Миграционной службе.

https://www.facebook.com/udmslt/posts/1220227568430805

Во время пребывания в Украине он заключил брак с украинкой и получил вид на жительство, сообщило ведомство.

Иностранцу аннулировали документ на право находиться на территории Украины и принудительно вернули на родину с запретом въезда.

Контекст:

Нацполиция Украины 26 мая сообщила о выдворении из Украины 10 криминальных авторитетов из санкционного списка СНБО. 

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире “воров в законе” и 111 криминальных авторитетов. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал в тот же день, что Совбез продлил также санкции против граждан и компаний РФ и Украины, срок действия которых истекал в мае.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари “ДНР” и “ЛНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник, “глава” оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари и Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли “ворами в законе”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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