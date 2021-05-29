Вакцинировать от COVID-19 5 млн украинцев за лето – не популизм – глава Минздрава

Глава Минздрава отметил, что когда ставил такую цель, то “не просто взял как популистскую”.

“Были определенные графики поставки вакцин, которые озвучивал экс-министр здравоохранения. Я знаю возможности системы, поскольку был ответственным за организацию процесса вакцинации. После вступления в должность министра здравоохранения я увидел некоторые вещи, к которым раньше не имел доступа, но не сказал, что меняю свою цель. Поэтому если мы говорим о цели, значит, будет такая возможность”, – сказал Ляшко.

Контекст:

Ляшко 19 мая на онлайн-заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования озвучил свои планы на ближайшее время в случае назначения главой Минздрава. Он дал обещание в летний период – за первые 100 дней вакцинировать от COVID-19 10 млн украинцев. Потом Ляшко уточнил: “10 млн прививок – я сказал двойные дозы, это 5 млн украинцев. Но это как минимум гарантированно”.

Верховная Рада проголосовала за увольнение Максима Степанова с должности министра здравоохранения 18 мая. Он занимал эту должность с 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку.

Основной причиной отставки Степанова глава правительства Денис Шмыгаль называл неудовлетворительные темпы вакцинации, а также ситуацию с поставками вакцин.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украину завезли около 3,5 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech. Последняя партия вакцины, которая поступила в Украину, – 500 тыс. доз китайского препарата CoronaVac.

С начала кампании по иммунизации от COVID-19 одну дозу вакцины получило более 1 млн человек, две дозы – 123 964. Всего сделано 1,13 млн прививок.

В Минздраве утверждали, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса.

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