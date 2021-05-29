Ляшко назвал кандидата на должность главного санитарного врача Украины

Кандидатуру Кузина предложат Кабинету Министров Украины, сказано в сообщении.

“На должность главного санитарного врача я подал кандидатуру Кузина, который работал со мной в период эпидемии исполняющим обязанности главы Центра общественного здоровья”, – рассказал министр.

Ляшко добавил, что предложил назначить Петра Емца замминистра здравоохранения по экономическому блоку.

Контекст:

Верховная Рада Украины 20 мая проголосовала за назначение министром здравоохранения бывшего замглавы Минздрава, главного санитарного врача Виктора Ляшко. 24 мая Ляшко заявил, что планирует сменить около половины руководящего состава Минздрава.

Кузин работает в ЦОЗ с марта 2017 года, говорится в его профиле на сайте центра. В мае 2018-го он стал заместителем гендиректора этой организации, а с декабря 2019-го по февраль 2021 года исполнял обязанности гендиректора ЦОЗ. В мае 2021 года Кузин был избран заместителем председателя Европейской сети Международной ассоциации национальных институтов общественного здоровья.

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