В Кремле заявили, что Путин и Лукашенко продолжили общение в Сочи

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают общение в Сочи, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня общение двух президентов продолжается», – цитирует ТАСС Пескова.

Накануне в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко завершили переговоры. По его словам, переговоры продолжались более пяти часов.

В пятницу лидеры стран встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей президента России. Лукашенко привез на переговоры с Путиным дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Он сообщил о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии. Кроме того, Лукашенко рассказал о рекордном росте товарооборота между Россией и Белоруссией.