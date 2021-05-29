 

В Кремле заявили, что Путин и Лукашенко продолжили общение в Сочи

29.05.2021, 16:42, Новости дня
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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают общение в Сочи, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня общение двух президентов продолжается», – цитирует ТАСС Пескова.

Накануне в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко завершили переговоры. По его словам, переговоры продолжались более пяти часов.

В пятницу лидеры стран встретились в сочинской резиденции Бочаров Ручей президента России. Лукашенко привез на переговоры с Путиным дипломат с документами и пообещал рассказать о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Он сообщил о попытках раскачать ситуацию в Белоруссии. Кроме того, Лукашенко рассказал о рекордном росте товарооборота между Россией и Белоруссией.



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