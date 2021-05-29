Стивен Сигал официально вступил в партию «Справедливая РФ – За правду»

Голливудский актер и спецпредставитель российского МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал официально вступил в партию «Справедливая РФ – За правду», ему вручили партийный билет.

На заседании палаты депутатов объединенной партии актеру вручили партийный билет. Ранее Сигал был членом партии «За правду», теперь вместе с командой Захара Прилепина он присоединился к «Справедливой РФ – За правду», передает РИА «Новости».

Сигал будет заниматься вопросами экологии, баллотироваться в Госдуму он не может из-за наличия американского гражданства.

Актер получил в 2016 году гражданство России. Большую часть времени он живет и работает в России. Согласно закону, членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет.