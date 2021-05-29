 

В ДР Конго опровергли сообщение об извержении вулкана

29.05.2021, 14:47, Новости дня
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Проведена проверка с воздуха вулканической активности в Демократической Республике Конго (ДРК) возле города Гома, извержения на востоке страны не произошло, тревога оказалось ложной, сообщило правительство ДРК.

«Только что самолет облетел все склоны этого вулкана. Извержений не было зафиксировано. Скорее всего, это была интенсивная активность – (процесс – прим. ВЗГЛЯД) обугливания древесины в древесный уголь, дым от которого воспринимался как активность вулкана», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Ранее в правительстве ДРК сообщили, что еще один вулкан начал извергаться в Демократической Республике Конго (ДРК), он расположен в районе города Гома на востоке страны, близ вулкана Ньирагонго, извержение которого произошло ранее.



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