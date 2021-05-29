В МИД оценили публикацию о «планах» СССР передать Японии два острова

Российский МИД отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что в 1970-х годах Советский Союз якобы был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио.

Речь идет о публикации агентства Kyodo, в которой анализировались материалы бывшего архива ЦК КПСС, передает РИА «Новости».

«В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет – прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», – сказали в министерстве.

Ведомство напомнило, что и советские, и позже российские дипломаты продвигали такую позицию: Южные Курилы стали частью РФ на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ним неоспорим.

Ранее в Японии призвали выработать «солидарный подход» в отношении России.

До этого в японском МИДе заявили, что Токио продолжит «упорные» переговоры с Россией по проблеме Южных Курил и намерена заключить мирный договор на основе своей базовой позиции.