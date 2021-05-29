 

ТЭЦ попросили премьера немедленно провести антикризисный штаб для выхода из кризиса на энергорынке

29.05.2021, 12:26, Новости дня
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“Опять повторяется сценарий 2020 года с импортом электроэнергии из страны-агрессора, что приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1200 грн/МВт-ч, что не покрывает даже топливную составляющую”, – сказано в письме.

В ассоциации потребовали отменить ценовые ограничения на рынке электрической энергии, которые представители отрасли считают необоснованными, или в крайнем случае поднять их до 3 тыс. грн/МВт-ч в часы максимальной нагрузки и до 2 тыс. грн/МВт-ч в часы минимальной нагрузки.

Авторы письма также требуют запретить импорт электроэнергии для частных компаний в рамках объединенной энергосистемы Украины и перепродажу импортной электроэнергии на рынке “на сутки вперед”.

Контекст:

“РБК-Украина” пишет, что в мае этого года оптовая цена на электроэнергию снизилась до 40–90 коп./КВт-ч, что, по оценке агентства, в два-три раза ниже себестоимости производства.

“Это привело к хроническим убыткам всех генерирующих компаний и невозможности закупки ими топлива. Причина этого, по оценкам экспертов, – демпинговый импорт из России и Беларуси, искусственное административное вмешательство со стороны НКРЭКУ, что привело к махинациям и схемам на энергорынке”, – отмечает “РБК-Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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