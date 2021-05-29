 

В результате ДТП в Днепропетровской области погибло четыре человека

29.05.2021, 12:26, Новости дня
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Авария произошла вблизи села Могилев Царичанского района.

Спасатели установили, что на трассе произошло лобовое столкновение автомобиля Toyota RAV4 и грузовика Ford Cargo 4142D.

“В результате ДТП погибло четыре человека (водитель и пассажиры легкового автомобиля Toyota RAV4): женщины 1992 по 1997 года рождения и мужчины 1961 и 1984 года рождения”, – говорится в сообщении.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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