Псаки: США готовят новые санкции против ключевых членов режима Лукашенко

Псаки заявила, что “принудительная остановка Беларусью коммерческого рейса Ryanair под ложным предлогом, совершавшего перелет между двумя государствами-членами Европейского союза, и последующее задержание белорусского журналиста Рамана Пратасевича являются прямым нарушением международных норм”.

Она напомнила, что США осудили инцидент на разных международных площадках, а Федеральное управление гражданской авиации США призвало американские пассажирские авиалинии проявлять крайнюю осторожность при полетах над Беларусью.

“3 июня США вновь введут санкции, включающие полную блокировку, в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы в соответствии с серией генеральных лицензий министерства финансов”, – сказала спикер.

В результате этой меры гражданам США будет запрещено совершать сделки с этими организациями и их собственностью.

“Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима [Александра] Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая [2021 года]. Министерство финансов разработает для рассмотрения президентом новый указ, который предоставит США расширенные полномочия вводить санкции в отношении элементов режима Лукашенко, его сети поддержки, а также тех, кто поддерживает коррупцию, нарушение прав человека и нападения на демократию. Министерство юстиции, включая ФБР, тесно работает над этим вопросом с нашими европейскими коллегами”, – заявила Псаки.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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