 

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 в Украине записалось почти 600 тыс. человек

29.05.2021, 8:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По состоянию на 29 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1862219227274507

С начала кампании в Украине 1 008 859 человек получили первую прививку от коронавируса, завершили вакцинацию (получили две дозы) 123 964 человека.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украину завезли около 3 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech. Последняя партия вакцины, которая поступила в Украину – 500 тыс. доз китайского препарата CoronaVac.

В Минздраве утверждали, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.09 / Трамп признался, что сознательно преуменьшал угрозу коронавируса

24.09 / Конвертопланы США заметили в небе над Киевом

23.12 / Ученые описали ранее неизвестную форму льда

17.10 / В Азербайджане 12 человек погибли из-за ракетного обстрела одного из крупнейших городов

07.04 / Mercedes-Benz презентовал рестайлинговый седан CLS третьего поколения

30.11 / Открыта возможность следить за окружением автомобиля Tesla через смартфон

28.07 / Момент славы? Москва успешно испытала свою гиперзвуковую ракету

23.09 / В Украине от COVID-19 вылечилось за сутки рекордное число больных

28.12 / Президенты РФ и Финляндии обсудили контроль над вооружениями

04.09 / Чехия отложила переговоры с Россией о сотрудничестве из-за Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика