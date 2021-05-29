СТРАНА – Олег Скрипка объяснил, почему Маккейн — украинец, а русскоговорящие артисты — нет

Музыкант и фронтмен группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка считает, что украинские артисты, которые говорят и пишут песни на украинском и ездят в Россию, не являются настоящими украинцами. Как передаёт «СТРАНА», по мнению артиста, настоящим украинцем был, например, Джон Маккейн, который «очень много сделал» для его страны.



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Украинскими являются только те артисты, которые говорят и пишут песни на украинском и не ездят в Россию. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил украинский музыкант, фронтмен группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.

«Наша фирма не едет в Россию. Едет как раз постсовок. Пусть едет и остаётся там. Я считаю украинскими только тех артистов, которые украиноязычные. Нужно поставить раз и навсегда точки над "i". Есть украинцы, которые действительно сочувствуют Украине, помогают, они могут быть даже не этническими украинцами, не иметь нашего паспорта. Например, Джон Маккейн. Я считаю, это настоящий украинец, он столько для Украины сделал.

А есть те, что ездят в Россию. Пусть зарабатывают, но для меня они не являются украинцами, они просто резиденты Украины, они не разговаривают на украинском, они не находятся в мировоззрении украинском, они не живут в украинском мире. Они живут в паттернах, в постсовках. Я иногда, может, неправильно говорил на этот счёт или не так интерпретировали мои слова, что таких людей нужно изолировать», — заявил Скрипка.

На вопрос, имеет ли в виду Скрипка «гетто для русскоязычных», он ответил утвердительно.

«Да. Но, во-первых, я этого не говорил, а во-вторых, это интерпретация. Это была определённая специальная провокация российских служб перед Евровидением, чтобы все боялись ехать на Украину.



Вот вы говорите, что фирма уезжает в Россию. Фирма украинская не едет туда петь. Эта «Лада Калина», может, и собрана на Украине, но пусть едет туда и там и остаётся. Музыкальный истеблишмент, к сожалению, пока что не состоит из реальных украинских артистов, а большое количество качественной музыки не доходит до людей», — заявил Олег Скрипка.

По словам музыканта, нет украинских артистов, которые пишут на русском. На уточняющий вопрос, считает ли артист, что это не украинские артисты, Скрипка заявил, что это просто резиденты Украины.

«Это резиденты Украины, это не украинские артисты. Это люди, которые живут на этой территории, но они не украинцы. Это чисто моя личная точка зрения. Для меня этот вопрос не является вопросом. Люди тут живут, но они являются частью русского мира», — заявил Олег Скрипка.