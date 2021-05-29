Байден запросил у Конгресса США почти 753 млрд долларов на оборону

Администрация президента США Джо Байдена хочет получить на расходы национальной обороны от Конгресса 752,9 млрд долларов, информирует Пентагон.

В запросе «752,9 млрд долларов предусмотрены на нужды национальной обороны, из них 715 млрд – Пентагону». Бюджетный запрос, как утверждает военное ведомство, отражает желание Байдена остановить «бесконечные войны», инвестировать «в передовые возможности для обеспечения в будущем преимущества в сфере военной и национальной безопасности», возродить «беспрецедентную сеть союзов и партнерств США».

Указывается, что США сталкиваются «с серьезными проблемами, исходящими от таких стран, как Китай и Россия, а также с такими угрозами глобальной безопасности, как изменение климата и пандемия COVID-19», передает ТАСС.

Бюджет Пентагона должен вырасти на 1,6%, если сравнивать его с бюджетом 2021 года. 27,7 млрд долларов хотят потратить на модернизацию ядерного потенциала, из них 5 млрд – на программу АПЛ «Колумбия», еще 3 млрд – на программу стратегических бомбардировщиков дальнего действия B-21. 20,4 млрд долларов хотят потратить на ПРО, 20,6 млрд долларов – на космические системы, 10,4 млрд – на кибербезопасность, 500 млн долларов – на борьбу с COVID-19.

Напомним, в президентском проекте федерального бюджета США на 2022 год первоочередное внимание уделено противодействию РФ и Китаю. Новый финансовый год в США начинается 1 октября.