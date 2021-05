Amazon обустроила для сотрудников киоски для медитации. В сети их сравнивают с гробами и будкой для самоубийств

Свою новую программу компания анонсировала 17 мая. Согласно пресс-релизу Amazon, WorkingWell представляет собой сочетание “физических и умственных мероприятий, оздоровительных упражнений и поддержки здорового питания” и предназначена “помочь сотрудникам зарядиться энергией и восстановить силы”.

Одной из составных частей WorkingWell стала инициатива, которую Amazon назвала AmaZen. Она призвана “проводить сотрудников через практику осознанности в индивидуальных интерактивных киосках, расположенных в зданиях [компании]”. Эти киоски получили название ZenBooth.

26 мая в Twitter-аккаунте Amazon появилось видео с киоском для медитации ZenBooth (сейчас пост удален), который выглядит как небольшая будка. Внутри киоска – маленькое вентилируемое помещение с комнатными растениями, брошюры и плакаты о психическом здоровье, а также компьютер, позволяющий запустить видео с управляемой медитацией.

“С помощью AmaZen я хотела создать тихое пространство, чтобы люди могли сосредоточиться на своем умственном и эмоциональном благополучии. ZenBooth – это интерактивный киоск, в котором вы можете перемещаться по библиотеке психического здоровья и осознанных практик для подзарядки внутренней батареи”, – говорит в корпоративном видеоролике создатель киоска Лейла Браун.

Однако СМИ и пользователи сети раскритиковали ZenBooth. В частности, издание Vice пишет, что она похожа на гроб. Также издание заявило, что не совсем понятно, как перегруженные работой сотрудники компании должны находить время, чтобы посещать киоск. В самой Amazon не ответили на вопрос Vice об этом.

Волну критики вид киоска вызвал и среди пользователей соцсетей.

“Никаких перерывов, чтобы сходить в туалет, но иди в этот шкаф, тебе станет лучше. Amazon представляет AmaZen для перегруженных работой сотрудников склада”, – пишет Мэттью Феличиано.

“Коробка размером с гроб находится внутри одного из складов [Amazon]. Внутри находится небольшой стол с одним монитором, несколькими полками с растениями, небольшим вентилятором и потолочным окном, имитирующим яркое голубое небо на случай, если сотрудники забудут, как это выглядит”, – отметил Денни Ховард.

“Мне кажется, приемлемые заработная плата и условия труда лучше, чем передвижной шкаф отчаяния”, – считает журналистка Талия Левин.

“Amazon наконец-то дает сотрудникам то, что они всегда хотели, – место для рыданий, где их все услышат”, – пишет Мэттью Галт.

“Где я раньше видел ZenBooth от Amazon?” – спрашивает пользователь под ником ludicrous gibs, прикрепив к посту кадр из мультсериала “Футурама”, на котором изображена будка для самоубийств.

Контекст:

В прошлом году независимая правозащитная организация Open Markets Institute опубликовала отчет об условиях труда в Amazon, его основные тезисы обнародовало издание The Register. В отчете говорилось, что сотрудники складов Amazon должны строго выполнять установленные цели по количеству обработанных в час посылок. При этом сами сотрудники не знают, какой у них план. Однако тех, кто его не выполняет, увольняют без объяснений.

Также сотрудникам предъявляют строгие ограничения на рабочем месте. Они не имеют права проносить на склад какие-либо личные вещи, кроме бутылки с водой и пустого пластикового пакета для денег.

За день у сотрудников есть не более 30 минут на обед и два раза по 15 минут перерыва. За соблюдением тайминга строго следит то же самое трекинговое ПО. Кроме прочего, Amazon предпринимает ряд мер, чтобы сотрудники не смогли объединяться, например, для создания профсоюзов. Компания отслеживает передвижение работников и срывает любые собрания большого количества людей, говорится в исследовании.

Из-за строгих требований по выполнению плана сотрудники каждый день работают в состоянии стресса и “легкой паники”. Также исследователи выяснили, что уровень травматизма на складах Amazon в пять раз превышает средний показатель по индустрии.

