В компании Sony сообщили о переносе ряда франшиз PlayStation на мобильные платформы

Японская компания Sony собирается ряд франшиз со своей игровой приставки перенести на фирменную мобильную платформу. Об этом сообщил руководитель корпорации Джим Райан.

Успех PlayStation пятого поколения был ошеломляющим, говорят эксперты. Консоли до сих пор остаются в дефиците. Однако условия на мировом рынке видеоигр таковы, что количество пользователей приставок снижается.

И наоборот, все больше людей начинают играть на обычных смартфонах. Разумеется, чтобы достичь желаемого коммерческого результата на этом рынке, необходимо предоставлять высокое качество. Франшизы PlayStation подходят для этого как нельзя лучше, говорят специалисты. Нам же остается ожидать очередных презентаций.