Объявлены цены новых игровых ноутбуков Acer Swift X

Состоялась презентация новой модели игрового ноутбука Acer Swift X. Как стало известно из распространенной разработчиком информации, компьютер будет иметь массу всего-то полтора килограмма. А цены в рознице стартуют с 900 американских долларов.

Ноутбук отнесли к классу ультратонких и игровых. По мнению экспертов, в обоих определениях нет ни грамма преувеличений. В базовом варианте компьютер даже легче заявленного показателя – всего 1 кг 390 г. А толщина корпуса в базовом состоянии – чуть менее 18 миллиметров.

Внутри будут установлены процессоры Ryzen 5000U и видеоускорители GeForce RTX 3050 Ti. Размер экрана Full HD – 14 дюймов по диагонали. Накопитель – целых 2 Тб! Объем оперативной памяти – 16 Гб.