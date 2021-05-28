МИД РФ вызвал украинского дипломата из-за акции под посольством РФ, во время которой “сжигали Кремль”

Как указано в сообщении, дипломату “был выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве”.

Речь идет об акции, которую 26 мая провели у посольства РФ в Киеве по случаю годовщины начала боев Вооруженных сил Украины с российскими оккупантами за донецкий аэропорт.

В МИД России утверждают, что во время акции “оказался заблокированным центральный вход в посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства”. В ведомстве считают акцию нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и направили Украине ноту протеста.

Контекст:

Участники акции под посольством РФ 26 мая почтили память погибших за территориальную целостность и независимость Украины. Далее они устроили перформанс под названием “Сожжение Кремля”. На асфальт положили картонный макет кремлевских башен, полили его зажигательной смесью и подожгли.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Украинские военные (их называли “киборгами”) покинули донецкий аэропорт 22 января 2015 года. Оборона аэропорта длилась 242 дня. В ходе сражений были полностью разрушены все здания, оба терминала и башня управления.

В конце января 2015 года, по данным украинской стороны, боевики несколько раз подрывали перегородки в здании аэропорта, из-за чего под завалами оказалось несколько десятков бойцов АТО.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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