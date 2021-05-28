 

Словакия выделила Украине €600 тыс. на закупку вакцины против коронавируса

28.05.2021, 20:58, Новости дня
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“Стороны, в частности, обсудили противодействие пандемии COVID-19. Премьер-министр Украины поблагодарил Словакии за оказание помощи в размере €600 тыс. на закупку вакцины”, – говорится в сообщении.

Кроме того, Словакия передала детской больнице “Охматдет” сертификат о предоставлении защитных средств в размере €195 тыс.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украину завезли около 2,5 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, очередная партия прибыла 26 мая (117 тыс. доз Pfizer/BioNTech по программе COVAX).

С начала прививочной кампании от COVID-19 привито 999 074 человека, из них получили уже две дозы 116 934 человека (двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 116 006 прививок.

По состоянию на 28 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.

В Минздраве утверждали, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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