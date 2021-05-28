 

В Минкульте сообщили, где и когда можно будет увидеть Конституцию Пилипа Орлика

28.05.2021, 20:58, Новости дня
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“Конституция Филиппа Орлика 1710 года, рукопись латынью на бумаге и булава, которая по легенде принадлежала Пилипу Орлику и гетману Ивану Мазепе будут экспонироваться в двух выставочных витринах”, – сказано в ответе. 

Булаву в Украину привезут из библиотеки города Линчепинг, Конституцию – из Стокгольма (Швеция). 

В Софиевский собор можно будет попасть по входным билетам. В Минкульте не исключают, что их стоимость, учитывая интерес общественности, могут изменить.  

Контекст:

Пилип Орлик (1672–1742 годы) – украинский гетман. В 1710 году составил “Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского”.

Этот документ называют первой украинской Конституцией и одной из первых конституций в Европе. В Украину впервые привезут Конституцию Пилипа Орлика к 30-й годовщине независимости страны. 

День Независимости в Украине отмечают 24 августа. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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