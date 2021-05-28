Зеленский назначил новую главу Кировоградской ОГА

28 мая президент встретился с новой главой ОГА и вручил ей служебное удостоверение. Президент высказал уверенность в том, что опыт работы в областной государственной администрации “помогут ей реализовать богатый потенциал” региона.

Кабмин согласовал назначение Черной 26 мая.

Мария Черная родилась в 1974 году в Кировоградской области. На сайте Офиса президента указано, что в 2003 году она получила высшее образование в Кировоградском педагогическом университете имени Владимира Винниченко (педагогика и методика среднего образования, украинский язык и литература), через 12 лет закончила Кировоградский национальный технический университет (управление финансово-экономической безопасностью).

В 2000-х работала в Компаниевской райгосадминистрации (Кировоградская область).

с 2011-го по 2020 год была заместителем директора департамента агропромышленного развития Кировоградской областной государственной администрации. Потом занимала должность директора департамента агропромышленного развития ОГА.

Контекст:

Постоянного главы Кировоградской ОГА нет с 15 апреля, когда был уволен Андрей Назаренко. После него временно исполняющим обязанности назначили Валерия Жалдака.

Предыдущего главу Кировоградской ОГА, Андрея Балоня, задержали в связи с обвинениями в коррупции 25 июня 2020 года. 28 июня Балонь был уволен.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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