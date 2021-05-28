 

В Китае снижены цены на смартфоны Xiaomi Mi 11 Pro

28.05.2021, 20:08, Новости дня
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Неожиданное событие произошло на китайском рынке электронных устройств. Смартфон Xiaomi Mi 11 Pro, считавшийся, с одной стороны, флагманским, с другой, очень крепким, подешевел!

Правда, скидка на ценниках не сразу стала заметной для всех. От предыдущего числа 761 доллар осталось 705.

Самое ужасное, что данный мобильный гаджет выпущен производителем только в апреле текущего года. Эксперты пророчили ему большое будущее. По поводу технических характеристик спорить не будем. Но с ценником менеджеры, похоже, все-таки перемудрили. Приходится переписывать цифры и надеяться, что теперь спрос на данную модель будет достаточно высоким, чтобы она оправдала себя коммерчески.



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