 

Эксперты назвали большой недостаток в игровой консоли Qualcomm

28.05.2021, 20:08, Новости дня
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Как известно, в первой половине будущего года на рынок должна выйти новая игровая консоль Qualcomm. Однако, судя по имеющейся информации, технические устройства уже разочаровывают экспертов.

Так, в игровой приставке не будет установлен Snapdragon Х55, благодаря которому устройство могло бы получит интернет-связь пятого поколения. Кроме того, разработчик отказался устанавливать также и модем 4G! Таким образом, консоль остается вовсе без связи, которую, как ожидалось, можно будет осуществлять без подключения к другим гаджетам.

Разработчик отреагировал на недовольства, отметив, что применение модемов могло существенно снизить время автономной работы. Кстати, емкость батареи здесь составит 6000 мАч.



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