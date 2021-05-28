Боевики на Донбассе скрыто размещают крупнокалиберную артиллерию и системы залпового огня – украинская разведка

“В отдельных районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях командование российских оккупационных войск продолжает скрыто размещать 122-мм реактивные системы залпового огня, гаубицы и самоходные артиллерийские установки с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения”, – заявили в Минобороны.

По данным украинской разведки, оккупанты также активизировали подготовку минометных расчетов к возможному огневому поражению передовых позиций подразделений Объединенных сил.

“Кроме того, в течение недели возросла интенсивность тренировок по стрельбе и управлению огнем гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов 1-го и 2-го армейских корпусов на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях”, – сообщили в оборонном ведомстве Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

27 мая 2021 года на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что с момента заключения последних договоренностей о перемирии на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрелов со стороны боевиков погибло 38 украинских военнослужащих, еще 115 получили ранения.

—