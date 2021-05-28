В Британии одобрили применение однокомпонентной вакцины от коронавируса

Британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения одобрило применение в стране однокомпонентной вакцины от коронавируса компании Janssen – подразделения американской фирмы Johnson & Johnson.

Этот препарат станет четвертой вакциной, которая будет применяться в Соединенном королевстве. В стране уже идет вакцинация препаратами Pfizer и BioNTech, британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna, передает ТАСС.

Между тем в мае сообщалось, что Канада побоялась использовать партию вакцины Johnson&Johnson из-за опасений по поводу ее качества.