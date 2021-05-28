 

В Британии одобрили применение однокомпонентной вакцины от коронавируса

28.05.2021, 14:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения одобрило применение в стране однокомпонентной вакцины от коронавируса компании Janssen – подразделения американской фирмы Johnson & Johnson.

Этот препарат станет четвертой вакциной, которая будет применяться в Соединенном королевстве. В стране уже идет вакцинация препаратами Pfizer и BioNTech, британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna, передает ТАСС.

Между тем в мае сообщалось, что Канада побоялась использовать партию вакцины Johnson&Johnson из-за опасений по поводу ее качества.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.10 / В РФ снизилось число семейно-бытовых преступлений

21.04 / Huawei представила свой первый автомобиль

03.09 / В акции «Диктант Победы» приняли участие около 70 тыс. российских военных

25.11 / Саакашвили предупредил Украину, что она «с закрытыми глазами идёт к пропасти»

14.08 / Рошаль отреагировал на опрос медиков по вакцине от коронавируса

15.07 / Новосибирские ученые первыми в РФ получили нейтрализующие коронавирус антитела

30.01 / Польский профессор – продление СНВ-III имеет огромное значение для Европы

07.11 / Британские пляжи страдают от сброса сточных вод

01.03 / Медведчук о “частном нефтепроводе”: Никогда не имел отношения к этой трубе. Все суды я выиграл

05.11 / Карантин введен в Великобритании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика