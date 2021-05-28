В Госдуме заверили, что «Википедия» не подпадет под действие закона об иноагентах

Российская «Википедия» не занимается политической деятельностью, а значит не подпадает под действие закона об иноагентах, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Вики» уже представлена в РФ некоммерческим партнерством «Викимедиа РУ». Этой организации никто статус иностранного агента навешивать не пытался. Потому что она не занимается политической деятельностью и не попадает под действие закона об иноагентах», – рассказал РИА «Новости» Горелкин.

Парламентарий подчеркнул, что в рамках законопроекта об открытии IT-гигантами своих филиалов в РФ «Википедии» было бы правильно открыть свой кабинет в системе Роскомнадзора для обмена юридически значимой информацией. «Все же, к размещаемым пользователями статьям иногда возникают вполне законные претензии. В остальном опасения директора «Викимедиа РУ» представляются надуманными», – добавил он.

По его словам, «Википедия», хотя и очень специфическая по сравнению с другими, но по своей сути все-таки социальная сеть. «У нее все главные признаки соцсети: свободная регистрация, весь контент создается пользователями, ими же комментируется, работает служба модерации и так далее. До сих пор ни одна зарубежная соцсеть или дочерние структуры соцсетей в РФ не были признаны иностранными агентами, и даже речи об этом не заходило. Если считать Википедию политическим субъектом, как предлагает господин Козловский, то придется распространить это отношение на все соцсети вообще. А это бессмысленно и нереально», – сказал Горелкин.

Ранее в пятницу на заседании комитета по информполитике в нижней палате парламента директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ», представляющей интересы «Википедии» в России, Станислав Козловский поделился опасениями, что организация может подпасть под санкции и быть объявлена иноагентом в случае открытия своего представительства в РФ. Также он пояснил, что «Википедия» является некоммерческой организацией, и ее российское отделение существует на пожертвования пользователей, а статьи составляются посетителями ресурса, которые и являются владельцами размещенного контента.

Согласно законопроекту, владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, для работы в РФ должны будут создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.