В Латвии заявили о заморозке отношений с Беларусью

В начале недели он был вынужден покинуть Минск из-за прекращения работы посольства Латвии в Беларуси.

По словам Семаниса, латвийские дипломаты не помещены в черный список Беларуси, это дает надежду на нормализацию отношений двух стран.

Посол Латвии сравнил ситуацию между двумя странами с событиями в октябре 2020 года, когда Беларусь потребовала у Польши и Литвы отозвать своих послов на консультацию. Тогда работа посольств Литвы и Польши не была прервана, а посольства Латвии в Минске – приостановлена, отметил Семанис. Ситуация с отношениями Латвии и Беларуси – “очень плохая и очень печальная”, добавил посол.

Семанис подчеркнул, что обе страны подписали международные соглашения по правам человека, поэтому Латвия не может быть равнодушна к событиям, происходящим в Беларуси.

Контекст:

Семанису предложили покинуть Беларусь после того, как 24 мая возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где вывешены флаги стран – участниц чемпионата мира по хоккею, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал инцидент с флагом Беларуси в Риге “актом государственного вандализма”, сообщало белорусское госагентство БЕЛТА.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должны были проводить совместно Рига и Минск. Однако 18 января Беларусь лишили права на проведение матчей чемпионата. Совет Международной федерации хоккея определил, что “невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси”. Среди причин переноса в федерации назвали политическую ситуацию в стране и ситуацию с распространением коронавируса.

Латвия в ответ на действия Беларуси сообщила о высылке белорусских дипломатов “до нормализации отношений”.

Инцидент в Риге произошел после того, как самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

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