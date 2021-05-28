Эйдман: Власти РФ с маниакальным упорством продвигают “Спутник V” на мировые рынки. На этом хочет подзаработать дочка Путина и ее дружки

Новая “семья” Путина.

Друг из Питера рассказывает: в городе новая волна короновируса, но народ маски не носит, прививочная кампания провалена, никто прививаться не хочет – значит, впереди очередные эпидемические рекорды. А что власти? А им по фигу. Они другим делом занимаются – с маниакальным упорством продвигают “Спутник V” на мировые рынки.

Зачем? Ответ банально прост – дело в деньгах. На этом, по всей видимости, хочет подзаработать дочка Путина и ее дружки. Ну и сам он тоже в накладе не останется. Еще в прошлом году у Путина слюноотделение началось, и нолики миллиардов перед алчными глазками забегали. Тогда он заявил, что оборот российской вакцины от коронавируса на мировом рынке может достичь $100 млрд. Вот за этими бешеными бабками и началась погоня.

На охоту за миллиардами пустилась команда друзей и партнеров младшей дочери президента Екатерины Тихоновой: инвестор и экспортер вакцины, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, его жена, бывшая однокурсница и заместитель дочки Путина в фонде “Иннопрактика” Наталья Попова, Александр Гинцбург, начальник ФГБУ “НИЦЭМ им. Гамалеи”, связанный с Тихоновой через Попову, партнер Дмитриева, король госзаказов в фармакологии и хозяин производителя “Спутника V” компании “Р-Фарм” Алексей Репик.

Роли разделились таким образом: Дмитриев продвигает “Спутник” на мировые рынки, Репик – производит. Вот уже и на своем заводе в Германии он планирует с лета производить “Спутник” для европейцев.

Оба этих относительно молодых человека – видные деятели нового окологосударственного бизнеса, опирающегося на прямую поддержку власти. Российский фонд прямых инвестиций Дмитриева, подчиняющийся напрямую российскому диктатору, фактически стал семейным фондом Путиных. Дмитриев также выполняет различные конфиденциальные поручения российского президента. Например, он в свое время пытался установить канал прямой связи Путина с Трампом через его зятя Кушнера, по-семейному, так сказать. Король госфармы Репик тоже пытался пастись около Трампа, в том числе на его инаугурации. Какое он имел задание от кремлевских кураторов, мы не знаем.

Для кого-то эпидемия – это смерти и болезни, а для кого-то – выгодный бизнес. Репик получает сверхприбыли, продавая государству различный фуфломицин “от ковида”. Главным конкурентом в этом деле у него был другой приближенный к власти фармаолигарх Борис Шпигель. Мистер Шпигель, бывший сенатор, миллиардер и владелец много чего, приехав в очередной раз в Россию, оказался не в гостинице “Англитер”, а на нарах. Большинство наблюдателей считают, что отправил туда этого в прямом и переносном смысле слова тяжеловеса фармакологических госзаказов его конкурент (а по слухам, в прошлом чуть не ученик в бизнесе) Алексей Репик.

Как он смог это сделать? Ну, понятно, без связей с силовиками дело не обошлось. Но и Шпигель имел давние тесные связи с КГБ–ФСБ еще с советских времен и мощную силовую крышу.

Значит, Репику помог кто-то еще круче. А круче силовиков – только сам Путин. По информации, которая циркулирует на российском фармрынке, операция по уничтожению бизнеса Шпигеля проводится по приказу самого Путина с подачи его дочки Екатерины, которая таким образом помогла своему партнеру по бизнесу на коронавирусе Репику избавиться от конкурента.

Когда Ельцин стал стареть, влияние его дочки Татьяны Дьяченко резко усилилось. Вокруг нее сформировалась группа чиновников и олигархов, известная как “семья”. Нечто похожее, вероятно, начинает происходить и сейчас. Путинская молодая “семья” – это две его законные дочери и близкие к ним бизнесмены, включая Дмитриева, Репика и других.

P.S. Практически вся фактическая информация в посте есть в открытом доступе, гуглите, если интересно. Мои только выводы.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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