 

Эксперт Le Figaro – затянувшаяся война с терроризмом истощила США

28.05.2021, 13:06, Новости дня
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Западные страны сделали ставку на работу скальпелем в борьбе с терроризмом: они больше усилий прикладывают, чтобы обнаружить джихаддистов, чем уничтожить их. Однако, как отмечает собеседник Le Figaro, если армия скальпелей встретится с армией молотков, она рискует быть побитой. А война против терроризма сильно затянулась, что истощило США и их союзников.


Reuters

1990-е годы кажутся временем триумфа американской суперсилы, отмечает французский политолог Эли Тененбаум в интервью Le Figaro. Силу США показала во всей красе первая война в Заливе 1991 года. И тогда, поясняет эксперт, другие игроки задумались об асимметричных формах действий.

11 сентября 2001-го показало скрытые слабости Запада. «Никто не думал, что рейсовые самолёты можно превратить в крылатые ракеты», — отметил политолог. Тогда удивление было столь же велико, как чувство уверенности 90-х. И чтобы ответить на угрозу терроризма, США создали свою большую стратегию.

Они стали воевать не просто с подпольными ячейками, а решили провести глубинную трансформацию Ближнего Востока. И «эта долгая и дорогостоящая война истощила США и их союзников», — отмечает политолог. По его словам, западные страны уже десять лет пытаются выйти из этой войны, при этом другие страны, такие как РФ и Китай, воспользовались ситуацией, чтобы сократить отставание. Так что с течением времени борьба против терроризма потеряла свой приоритет. И сейчас падение халифата на Ближнем Востоке и готовность афганских сил к переговорам дают возможность закрыть эту главу.

Хотя Джордж Буш говорил о крестовом походе, американская война касалась не всеобщей борьбы, а операций в некоторых мусульманских странах. Кое-где, как в Афганистане или Ираке, уже шёл внутренний конфликт. В других, как Сомали, Сирия, Йемен и Ливия, война была, но она стала международной после западной интервенции.

По словам эксперта, дхихаддисты смогли эксплуатировать линии раздора разных обществ. Хотя у каждой террористической организации есть сильный локальный аспект, джихаддизм в целом стремится к одним целям: создать всеобщее исламское общество вплоть до утопии.

В самых активных западных армиях приоритет был отдан силам разведки, а не прямого боя. Их цель — не столько убрать противника, как найти его. Как говорил бывший глава ЦРУ Джон Бреннан, работа скальпелем в данном случае предпочтительнее молотка. Но при этом, как отмечает автор статьи, если армия скальпелей встретится с армией молотков, она рискует быть побитой.

Война против терроризма коснулась всех сфер жизни общества, отмечает собеседник Le Figaro. Террористы охотятся на журналистов, в западных странах принимают законы против ношения религиозных символов, в пригородах Франции были погромы, хотя она даже не воевала в тот момент на Ближнем Востоке. Под угрозой национальное единство западных стран, предупреждает эксперт.     



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